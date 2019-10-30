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اقتصاد

9900 أقل سعر الطن .. استقرار أسعار الحديد اليوم 30 أكتوبر 2019

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:44 ص
الحديد
الحديد
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كتبت- زينب ابو الخير

رصد "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الحديد اليوم، الاربعاء، الموافق 30 أكتوبر 2019، حيث استقرت أسعار الحديد، وذلك وفقا للعرض والطلب، فتباينت الأسعار بين الشركات، وتراوح السعر بين 10100 جنيه إلى 9900 جنيه للطن مقارنة بـ 10675 و10900 جنيه للطن خلال الاسبوع الماضى.

ففي شركة حديد عز، بلغ أعلى سعر للطن 10200 جنيه للطن مقارنة بـ 10800 جنيه الأسبوع الماضى، وقدر سعر الطن فى شركة بشاى للصلب عند 10150 جنيها للطن مقارنة بـ 10750 جنيها للطن الأسبوع الماضى، وشركة العتال للصلب عند 10100 جنيه للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى، وشركة عطية للصلب عند 10100 جنيه للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى، وشركة سرحان للصلب عند 10100 جنيه للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى.

واستقرت أسعار شركة المراكبى للصلب عند 10 آلاف جنيها مقارنة بـ 10900 جنيه للطن الأسبوع الماضى، وشركة حديد المصريين إلى 10 آلاف جنيه أيضا مقارنة بـ 10750 جنيها للطن الأسبوع الماضى، وشركة الكومى للصلب عند 90900 جنيه للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى، وشركة المعادى للصلب عند 90850 جنيها للطن مقارنة بـ 10675 جنيها للطن الأسبوع الماضى، وشركة العشرى للصلب عند 90850 جنيها للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى، وشركة الجيوشى للصلب عند 90900 جنيه للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى، وشركة مصر ستيل عند 90900 جنيه للطن مقارنة بـ 10700 جنيه للطن الأسبوع الماضى.
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