قرد يثير الذعر في شوارع مكة .. فيديو

نشر مواطن سعودي شريط فيديو جديدا للقرد، الذي يتنقل في مكة المكرمة منذ فترة، وهو ما اثار الذعر والخوف بين المواطنين، حيث لم تتمكن السلطات القبض عليه.



ووفقا لصحيفة سبق الإلكترونية السعودية، فإن هذا القرد اعتاد خلال الفترة الماضية التنقل بين مناطق مكة المكرمة، وتسلق البنايات السكانية ما تسبب في حالة ذعر.



ويظهر القرد في شريط الفيديو وهو يتسلق العمارات السكانية، حيث انه يظهر فجأة ويختفي مرة أخرى.



وخاطب الأهالي السلطات السعودية للتدخل من أجل القبض عليه، إلا أنه لا يزال حر طليق في شوارع المدينة.







