عندنا فكرة يارب ننفذها.. منى زكي تحاول النجاة للحفاظ على حياة طفلها..فيديو

قالت منى زكى، إنها تتمنى أن تشارك زوجها احمد حلمى فى عمل خاص بهما، لافتة إلى أنه لا يوجد سيناريو يعجبهما هما الاثنين، لأنه دائمة تكون الشخصيات لا تليق عليهما.



وأضافت منى زكى، فى لقاء خاص ببرنامج " ArabWood" المذاع على فضائية " روتانا"، عندنا فكرة ويارب نعملها سوا إن شاء الله، مشيرة إلى أنها تستعد لتصوير فيلمها الجديد " صندوق أسود".



وتابعت منى زكى، أن الفيلم يعتمد على الإثارة والتشويق وله علاقة بالتواصل والإنقاذ والتمسك بالحياة، موضحة أنها تلعب دورًا جديدًا عليها لأول مرة.



واكدت انها تجسد شخصية أم تحاول النجاة للحفاظ على حياة طفلها، كما أكدت انها أوشكت على الانتهاء من تصوير فيلم " العنكبوت".

