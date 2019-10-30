كوريا الجنوبية تطور بنجاح رادار مراقبة بحري

طورت كوريا الجنوبية بنجاح نوعا جديدًا من أنظمة الرادار الأرضية للمراقبة البحرية باستخدام تقنيتها الخاصة وبدأت عملية نشر النظام، وفقا لما أعلنته وكالة شراء الأسلحة اليوم (الأربعاء).



وفي إطار المشروع الذي تبلغ تكلفته 26.94 مليون دولار منذ عام 2015، طورت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي مع شركة دفاع محلية رادرا بحريا -2 ليحل محل الوحدات القديمة...وفقا لما نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.



وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في بيان إن النظام الجديد يتمتع بقدرات اكتشاف مطورة من خلال تحليل الاتجاهات ومسافة الأهداف بدقة أكبر، ويتميز بحجم أصغر وباستهلاك أقل للطاقة مما يمنحه أعلى مستوى من الاستقرار...مضيفًة أن هيكل قبة الرادار يحمي سطحه من تأثيرات التعرض للبيئة.



وأضافت أنه في سبتمبر، تم تشغيل رادار واحد، مع الجيش لتأمين حوالي 10 وحدات حتى عام 2025 على مراحل متتابعة.

وتابعت الإدارة:" إنه من المتوقع أن يؤدي تطوير الرادار الناجح إلى تعزيز قدرات قواتنا البحرية للدفاع ضد التهديدات الأمنية من جميع الاتجاهات، وتعزيز قدرتنا التنافسية الصناعية".



وتزايدت المطالبات حول ضرورة تعزيز المراقبة البحرية للبلاد، خاصة بعد فشل الجيش في اكتشاف قارب خشبي صغير يحمل أربعة كوريين شماليين حتى وصل إلى ميناء كوري جنوبي ولم يتم اكتشافه في يونيو لماضي.

