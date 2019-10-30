ذاكرة وطن سير وبطولات.. ندوة بالأعلى للثقافة اليوم

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان: "ذاكرة وطن .. سير وبطولات"؛ والتي ينظمها المجلس بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر الحالى بمقر دار الكتب والوثائق القومية بكورنيش النيل.



وتأتي الندوة ضمن الفعاليات الثقافية الني تنظمها وزارة الثقافة المصرية احتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



ويشارك بالندوة: الفنان الدكتور أحمد نوار، والدكتور خلف الميري، والكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشافعي، ويدير الندوة اللواء محمود متولي.