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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:51 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.29% مسجلا مستوى 14504.73 نقطة

كما ارتفع مؤشر ايجي اكس 70 الذي يضم عدد 70 سركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 0.19% مسجلا مستوى 536.52 نقطة.

وزاد مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا والذي يضم 100 شركة مقيدة داخل المقصورة بالبورصة المصرية بنسبة 0.46% مسجلا 1434.01 نقطة.
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