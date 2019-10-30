اليابان تبدأ جولات سياحية إلى الجزر المتنازع عليها مع روسيا

بدأ سائحون يابانيون زيارة ، اليوم الأربعاء، إلى الجزر التي تسيطر عليها روسيا قبالة هوكايدو والمتنازع عليها بين البلدين، وذلك في إطار الأنشطة الاقتصادية المشتركة لبناء الثقة من جانب الحكومتين اليابانية والروسية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الجولة التجريبية ،التي تستمر 5 أيام ويقوم بها 44 شخصا منهم مسئولون حكوميون، ستضمن الأماكن السياحية في كوناشيري وإيتوروفو وهما من بين أربع جزر متنازع عليها بين البلدين، تسمى في اليابان الأقاليم الشمالية، وتطلق عليها روسيا اسم الكوريل الجنوبية.



وأضافت (كيودو) أنه من المقرر أن تكون السياحة اليابانية إلى الجزر هي المشروع الرائد للأنشطة الاقتصادية المشتركة على الجزر، لتمهد الطريق لحل الخلاف الإقليمي الطويل .. مشيرة إلى أنه يالإضافة إلى الجولة الحالية، يهدف الجانبان إلى النظر في النقاط التي يجب تحسينها قبل إطلاق جولات مشاهدة معالم المدينة كاملة في المستقبل.



يذكر أن الجولة كانت مقررة في 11 أكتوبر الجاري وفقا لاتفاق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو بأوساكا، لكن تم تأجيلها بموجب طلب من موسكو في اللحظة الأخيرة ولم يتم الكشف عن الأسباب.



وعلى الرغم من أن اليابان وروسيا لم تتفقا بعد على إطار قانوني جديد للسماح للسائحين اليابانيين ومنظمي الأعمال بالسفر بحرية إلى الجزر، إلا أن هناك ترتيبا خاصا للسماح بزيارتهم بموجب برنامج بدون تأشيرة مخصص في الأساس للمقيمين السابقين في الجزر والخبراء.



يشار إلى أن النزاع على الجزر، منع الدولتين منذ فترة طويلة من توقيع معاهدة سلام ما بعد الحرب حيث أكدت اليابان أن روسيا استولت على الجزر بشكل غير قانوني في أعقاب استسلام طوكيو في الحرب العالمية الثانية عام 1945، وترى موسكو أن الاستيلاء كان نتيجة مشروعة للحرب.



