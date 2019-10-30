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برلمان

بدء اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة للتحضير للجلسة العامة غدا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:41 ص
البرلمان العربى
البرلمان العربى
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أ ش أ
بدأت اليوم "الأربعاء" بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة، للتحضير للجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني والتي ستعقد برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي غدا الخميس.

وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في بعض الدول العربية، ومستجدات العمل العربي المشترك.

وتدرس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مشروع موازنة البرلمان العربي للعام 2020م، كما ستناقش عددا من مشاريع القوانين الاسترشادية في تيسير التبادل التجاري والنقل في العالم، وعدد من الرؤى البرلمانية في المجال الاقتصادي ومنها رؤية برلمانية بشأن الربط الكهربائي بين الدول العربية ورؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة.

وتستعرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين، وتستكمل مناقشة مخرجات ندوة عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق ومناقشة قانون استرشادي بشأن ذلك، ودراسة مشروع دليل البرلمانيين بتشريع ومراقبة تطبيق حقوق الإنسان في العالم العربي.

وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب مشروع وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، ودراسة عدد من مشروعات القوانين الاسترشادية في المجال الثقافي والاجتماعي، ومنها قانون حفظ الآثار العربية، وشبكة الأمان الاجتماعي، ومكافحة الأمية العربية.
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