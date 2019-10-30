احذر الموت المفاجئ من 6 إلى 13 يوما.. تعرف على أعراض وطرق علاج والوقاية من إنفلونزا الخنازير

أبرز أعراض إنفلونزا الخنازير ارتفاع في درجة الحرارة انخفاض الشهية

للوقاية احرص على أخذ لقاح إنفلونزا الخنازير

أعراض المرض الفتاك لإنفلونزا الخنازير

كيف يتم الإبلاغ عن مرض إنفلونزا الخنازير

تم الإبلاغ عنه بمجرد أن يغزو المرض بلدًا ينتشر بسرعة كبيرة، لقد تم بالفعل تدمير ملايين الخنازير في البلدان الآسيوية، ووفقًا لبعض التقديرات، فقدت الصين حوالي 40% من قطعان الخنازير، وهو الأمر الذي يثير القلق منذ اعتماد الصين بشدة على لحم الخنزير في نظامهم الغذائي الوطني.







ارتفعت أسعار لحوم الخنزير بنسبة 30٪ تقريبًا خلال العام الماضي في الصين، مما يؤثر على الأسر والاقتصاد الوطني، حتى مزارعي الحبوب الأمريكيين قد تأثروا، حيث يتم تصدير كميات أقل من الحبوب إلى البلدان التي تم فيها القضاء على قطعان الخنازير.

لماذا سميت إنفلونزا الخنازير؟

كيف تنتشر عدوى إنفلونزا الخنازير؟

العلاجات المنزلية لإنفلونزا الخنازير

- لا تقترب من المرضى.



- تأكد من الابتعاد عن الحشود في حالة تفشي إنفلونزا الخنازير في منطقتك.

طرق الوقاية من الإصابة بإنفلونزا الخنازير

في حين أن إنفلونزا الخنازير ليست مخيفة كما كان يبدو قبل بضع سنوات، لا يزال من المهم حماية نفسك من الإصابة بها، مثل الإنفلونزا الموسمية، يمكن أن يسبب مشاكل صحية أكثر خطورة لبعض الناس.







أفضل رهان هو الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام، وإنفلونزا الخنازير هي واحدة من الفيروسات الموجودة في اللقاح.



أعلن المسئولون بالسعودية أمس، الثلاثاء، عن إصابة طالبة بالصف الأول الابتدائي بمدينة الطائف بمرض إنفلونزا الخنازير "H1N1"، مما يدق ناقوس الخطر بعودة المرض مرة أخرى للمنطقة العربية.وفي هذا الإطار، يتردد على ألسنة العديد من الأشخاص أسئلة حول إنفلونزا الخنازير؛ ما هي حمى الخنازير الأفريقية؟ من أين نشأت؟ كيف ينتشر؟ يمكن أن تؤثر على البشر؟ وما الذي يجري القيام به للقضاء عليه؟ووفقا لتقرير طبي نشره موقع "هيلث" يعود أصل الفيروس إلى شرق أفريقيا في أوائل 1990، إذ تم نقل المرض عن طريق الخنازير البرية والقراد الناعم في المنطقة الأفريقية ودخل أوروبا الشرقية من خلال الخنازير المصابة.ومنذ ذلك الحين انتشر الفيروس في جنوب شرق أوروبا وروسيا والصين، والآن ينتشر في دول جنوب آسيا مثل فيتنام وتايلاند وكوريا وحتى الفلبين.ينتشر الفيروس بسرعة من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر بالقراد الناعم أو الخنازير المصابة أو منتجات لحوم الخنزير المصابة.يمكن للأشخاص أن ينشروا الإصابة بإنفلونزا الخنازير من خلال الملابس أو الأحذية أو المركبات أو غير ذلك من الوسائل المباشرة لنقل المرض.هي ارتفاع في درجة الحرارة، وانخفاض الشهية، وبقع حمراء ملتهبة وآفات سوداء في الأذنين، والسعال وصعوبة في التنفس، والموت يأتي في غضون 6 إلى 13 يوما.للحد من انتشار الفيروس؛ يتم تدمير الحيوانات في الموقع ويتم التخلص من الذبائح.على الرغم من أن الباحثين يعملون بجد لتطوير لقاح لمكافحة الفيروس المخيف، إلا أنه لم يتم تطوير أي شيء لمنع أو علاج المرض بمجرد حدوثه، إذا وصل المرض إلى أمريكا الشمالية، فإن السلامة البيولوجية لمرافق الخنازير هي واحدة من أعظم الأسلحة ضد انتشار ASF.يطلق عليها إنفلونزا الخنازير لأنه في الماضي كان الأشخاص الذين أصيبوا بها على اتصال مباشر مع الخنازير، لقد تغير ذلك منذ عدة سنوات، عندما ظهر فيروس جديد ينتشر بين أشخاص لم يكونوا بالقرب من الخنازير.في عام 2009، كان فيروس H1N1 ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، لذلك وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء، منذ ذلك الحين، استمر الناس في الإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، لكن ليس كثيرًا.بنفس طريقة الإنفلونزا الموسمية، عندما يسعل الأشخاص المصابون بالسعال أو العطس، يرشون قطرات صغيرة من الفيروس في الهواء، إذا كنت على اتصال مع هذه القطرات، أو لمست سطحًا (مثل مقبض الباب أو الحوض) حيث هبطت القطرات، أو لمست شيئًا قد لمسه شخص مصاب مؤخرًا، يمكنك الإصابة بإنفلونزا الخنازير H1N1.يمكن للأشخاص الذين يعانون من ذلك أن ينشروه قبل يوم واحد من ظهور أي أعراض، وحتى 7 أيام من مرضهم، ويمكن أن يكون الأطفال معديين لمدة تصل إلى 10 أيام.لا يمكن الإصابة بإنفلونزا الخنازير بتناول لحم الخنزير المقدد أو لحم الخنزير أو أي منتج آخر من لحم الخنزير.نظرًا لعدم وجود علاج واحد معروف، يمكن اتخاذ خطوات في المنزل للوقاية من إنفلونزا الخنازير وتقليل الأعراض إذا أصيب الشخص بالفيروس.وتشمل:- غسل اليدين بانتظام بالصابون.- الحصول على الكثير من النوم.- الحد من الإجهاد.- شرب السوائل.- تناول نظام غذائي متوازن.- الامتناع عن لمس الأسطح التي قد تحتوي على الفيروس.