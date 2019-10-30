بـ كلاشينكوف وكمين.. سعودى يقتل شقيقه وصديقه الكويتى.. تفاصيل الجريمة

جريمة مروعة هزت السعودية والكويت بوفاة شاب سعودى وآخر كويتى رميا برصاص سلاح الكلاشينكوف بعد مشادة كلامية محتدمة مع شقيق الأول.



وقضت محكمة الجنايات في دولة الكويت بالحبس المؤبد بحق سعودي قتل شقيقه وصديقه الكويتي في منطقة أم الهيمان، كان قد أقدم على قتل شقيقه وصديقه الكويتى بعد أن نصب كمينا لهما فى ديوانية فى منطقة أم الهيمان.



وتعود تفاصيل الواقعة التى تعود إلى نهاية يوليو 2018، إلى أن الجانى قتلهما بسلاح الكلاشينكوف بعد مشادة محتدمه مع شقيقه وهو تحت تأثير المخدر، ما دفعه إلى إطلاق النار عليه من سلاح "كلاشينكوف" عدة مرات، ما أدى إلى مقتله وصديقه.



وتمكنت قوات الأمن الكويتية من القبض على القاتل بعد محاولة فرار له خارج الكويت إلى السعودية، لكن صدفة أوقعت به، حيث رفض رجال منفذ النويصيب مغادرته، لصدور منع سفر بحقه كونه مدينًا، فتوجهوا به إلى مركز الشرطة، وهناك أقر بارتكابه الجريمة.