Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بـ كلاشينكوف وكمين.. سعودى يقتل شقيقه وصديقه الكويتى.. تفاصيل الجريمة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:42 ص
سلاح كلاشينكوف
سلاح كلاشينكوف
Advertisements
مــيــــــــــس رضــــــــــــا
جريمة مروعة هزت السعودية والكويت بوفاة شاب سعودى وآخر كويتى رميا برصاص سلاح الكلاشينكوف بعد مشادة كلامية محتدمة مع شقيق الأول.

وقضت محكمة الجنايات في دولة الكويت بالحبس المؤبد بحق سعودي قتل شقيقه وصديقه الكويتي في منطقة أم الهيمان، كان قد أقدم على قتل شقيقه وصديقه الكويتى بعد أن نصب كمينا لهما فى ديوانية فى منطقة أم الهيمان.

وتعود تفاصيل الواقعة التى تعود إلى نهاية يوليو 2018، إلى أن الجانى قتلهما بسلاح الكلاشينكوف بعد مشادة محتدمه مع شقيقه وهو تحت تأثير المخدر، ما دفعه إلى إطلاق النار عليه من سلاح "كلاشينكوف" عدة مرات، ما أدى إلى مقتله وصديقه.

وتمكنت قوات الأمن الكويتية من القبض على القاتل بعد محاولة فرار له خارج الكويت إلى السعودية، لكن صدفة أوقعت به، حيث رفض رجال منفذ النويصيب مغادرته، لصدور منع سفر بحقه كونه مدينًا، فتوجهوا به إلى مركز الشرطة، وهناك أقر بارتكابه الجريمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قتله برصاصة فى الرأس وحرق جثته بالبنزين.. جريمة بشعة هزت السعودية.. التفاصيل الكاملة

متهم في قضية لم يرتكبها.. قصة أقدم سجين سعودي في أمريكا

رد ناري لإعلامية كويتية على واقعة القنصلية المصرية

سعودي قتل شقيقه وصديقه الكويتي.. تعرف على تفاصيل القضية وحكم المحكمة

ترشيحاتنا

راجح يطعن محمود البنا من جديد.. شهيد الشهامة يجسد واقعة القتل.. شاهد

حقيقة زيارة رئيس الزمالك لـ محمود الخطيب.. مرتضى منصور يجيب

شرط وحيد لـ تركي آل الشيخ لإقامة مواجهة بين الأهلي وألميريا

تعرف على سر عدم احتراف محمود الخطيب .. فيديو

كلام نهائي.. مرتضى منصور يعلن انطلاق قناة الزمالك في هذا الموعد

احتلال السفارة السعودية والأمريكية بـ العراق.. تصريحات مثيرة لـ إيراني مقرب من خامنئي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة لكواليس التحقيقات في قضية قتل شهيد التذكرة بقطار طنطا

راجح يطعن محمود البنا من جديد.. شهيد الشهامة يجسد واقعة القتل.. شاهد

هناكل إيه النهاردة؟.. الأرز المقلي بالفراخ وصينية بطاطس بالكبدة.. والحلو طاجن بطاطا