Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعرف على موعد حفل ملحم زين بألمانيا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:21 م
ملحم زين
ملحم زين
Advertisements
شيرى نبيل
يستعد المطرب والملحن زياد برجى لإحياء حفل غنائي جديد كبير السبت المقبل 2 نوفمبر، بأحد الفنادق الكبرى في ألمانيا، ويشاركه في إحياء الحفل النجم ملحم زين.

ويقدم ملحم زين خلال الحفل عددا من أغانى ألبومه الجديد منها "صفى قلبى"، "قولوا"، و"مدري شو بني"، و"لهون وبس"، "من مدة"، وغيرها.

ملحم زين طرح مؤخرا ألبومه الجديد "ملحم 2019"، ويتضمن خمس أغنيات باللهجة اللبنانية، من كلمات فادي أبو خليل، ومن ألحان سليم محمد سلامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادر أبو الليف يحيي حفلاً غنائياً في مرسى مطروح.. الأحد

اليوم.. ملحم زين يحيى حفلا غنائيا فى سوريا

وائل كفورى وملحم زين يجتمعان فى حفل غنائى بدبي 22 نوفمبر المقبل

ترشيحاتنا

تكرم أسر الشهداء.. القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية وتوعوية بالقاهرة والسويس

اقتصادية النواب تكشف عن تراجع أسعار 4 سلع مهمة.. تفاصيل

بالكاجوال.. زوجة الحضري تشعل انستجرام برفقته

بسبب عبارة الله أكبر.. هروب جماعي من عرض لفيلم الجوكر في باريس

المولد النبوي إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص.. تفاصيل

مجوهرات فخمة وفساتين أنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا كرزون فى عيد ميلادها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة و الأناقة .. 20 صورة تكشف إطلالات خطيبة محمود العسيلي فى عيد ميلادها

القصة الكاملة لكواليس التحقيقات في قضية قتل شهيد التذكرة بقطار طنطا

راجح يطعن محمود البنا من جديد.. شهيد الشهامة يجسد واقعة القتل.. شاهد