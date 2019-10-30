تعرف على موعد حفل ملحم زين بألمانيا

يستعد المطرب والملحن زياد برجى لإحياء حفل غنائي جديد كبير السبت المقبل 2 نوفمبر، بأحد الفنادق الكبرى في ألمانيا، ويشاركه في إحياء الحفل النجم ملحم زين.



ويقدم ملحم زين خلال الحفل عددا من أغانى ألبومه الجديد منها "صفى قلبى"، "قولوا"، و"مدري شو بني"، و"لهون وبس"، "من مدة"، وغيرها.



ملحم زين طرح مؤخرا ألبومه الجديد "ملحم 2019"، ويتضمن خمس أغنيات باللهجة اللبنانية، من كلمات فادي أبو خليل، ومن ألحان سليم محمد سلامة.