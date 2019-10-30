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أخبار البلد

ائتلاف حقوق الطفل: مقترح قانون الأزهر يفتح بابا خلفيا لزواج الأطفال

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:09 م
دكتور هانى هلال
دكتور هانى هلال
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أمل مجدى
قال الدكتور هانى هلال أمين الإئتلاف المصرى لحقوق الطفل أن قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر الشريف يفتح بابا خلفيا لزواج الأطفال من خلال المادة التى تحدد سن الزواج 18 سنة والسماح بالنزول عن هذا السن إذا كان هناك ظروف خاصة .

وأضاف هلال فى تصريحات خاصة ل«صدى البلد» أن مصر تحفظت على زواج الاطفال فى الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل لتجعل الحد الأدنى لزواج الفتيات هو 18 عامًا لذلك مصر ملزمة بمنع زواج الاطفال .

وشدد علي أن القانون حدد شروط الزواج وتوقيع كشف طبى على الزوجين لعدم الإضرار بالمجتمع ، وقال :كيف يسمح للفتاة فى القانون ان تتزوج من المجنون غير مكتمل الأهلية؟ وهو الأمر الذي يعرضها للخطر وينذر بولادة أطفال لديهم نفس المرض.

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