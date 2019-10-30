Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بمكياج كامل.. ياسمين عبد العزيز تثير ذعرا على السوشيال ميديا بهذا الكائن

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:40 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة لكلبها الخاص عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر الكلب فى الصورة برموش ومكياج كامل، وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصورة قائلة: "صباح الخير".

وتفاعل عدد من محبى الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الصورة: "خير مالها دى"، و"صباح الرعب"، و"يا ساتر إيه ده على الصبح"، و"هى قطة حقيقية إيه الارف دا"، و"إيه الرعب ده عالصبح"، و"هو دا كلب ولا قطة".

وأحدث أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية كان مسلسل "لآخر نفس" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2019.
Advertisements

ترشيحاتنا

يتحرش بنادي الزمالك.. مرتضى منصور يفتح النار على سيد عبدالحفيظ

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم 30 - 10 -2019.. فيديو

المشاغب ربنا يبعدنا عنه.. بيومي فؤاد بصحبة رامز جلال

بعد فيديو اعتداء شقيقة زينة عليه.. أول ظهور لـ أحمد عز

طرح 20 ألف شقة لمحدودي الدخل في 8 محافظات خلال أيام

مين أحلى.. زوجات النجوم يتنافسن على أجمل إطلالة..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة لكواليس التحقيقات في قضية قتل شهيد التذكرة بقطار طنطا

راجح يطعن محمود البنا من جديد.. شهيد الشهامة يجسد واقعة القتل.. شاهد

هناكل إيه النهاردة؟.. الأرز المقلي بالفراخ وصينية بطاطس بالكبدة.. والحلو طاجن بطاطا