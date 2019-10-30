تعرف على كيفية مواجهة الشائعات والاختراقات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي

قال المهندس هشام عفيفي استشاري نظم المعلومات إن هذا العصر أقيم واغلى ما يمتلكه هو المعلومة فهي أساس الحياة مضيفا أنها وسيلة التواصل بين الناس وتقوم عليها دول وحضارات أو تنهار سواء معلومات صحيحة أو خاطئة.



وذكر المهندس هشام عفيفي فى حواره على برنامج "صباح الخير يا مصر " المذاع علي " قناه مصر الأولى " أن المغول والتتار قبل احتلالهم لأى دولة اعتمدوا على بث الشائعات والرعب فى قلوب الناس وتخويفهم من مواجهة جيوشهم.



ونوه استشاري نظم المعلومات أن التاريخ يعيد نفسه فكلها أدوات موجودة من قديم الأزل؛ موضحًا أن مصطلح الجيل الرابع الظاهر حاليًا ماهو إلا عنوان جديد وإنما مكوناته من الداخل موجودة عبر التاريخ مشيرا الى ان الانسان المصرى القديم كان يدون معلوماته على جدران المعابد أو ورق البردى فالملوك فى كافة العصور كانت تعتمد على الحروب المعلوماتية .



وأضاف استشاري نظم المعلومات أن أمريكا صنعت حرب النجوم لتبث الرعب في القطب الثانى روسيا فى ذلك الوقت متابعًا دور ألمانيا في الثورة الروسية فكل ذلك حرب شائعات .



وأكد أن العالم التكنولوجي كله قرية واحدة فأصبحت حرب الشائعات قوية جدا ومؤثرة .

