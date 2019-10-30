حماية المستهلك: سيارات الضبطية القضائية منتشرة بالأسواق

قال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز بالتنسيق مع الأجهزة المعنية يعمل فى إطار استراتيجية الدولة لضبط المنظومة الاستهلاكية، وحماية وصون حقوق المستهلك من خلال إجراءات واقعية، وتنفيذا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.



وأضاف اللواء راضى عبد المعطى في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أن الأجهزة الرقابية والمعنية بضبط الأسواق تعمل بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك ومواجهة الاحتكار من خلال اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق.



وأشار إلى أن سيارات الضبطية القضائية منتشرة فى الأسواق والمناطق التجارية وبمحطات الوقود ومواقف نقل الركاب للتأكد من التزام الجميع بالقانون واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال اجتماعه مع الحكومة أمس، الثلاثاء، بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق، والتي تؤثر على أسعار السلع خاصة التي تدعمهاالدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل، كما وجه بمواصلة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.