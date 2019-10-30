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محافظات

مياه الشرب بالشرقية تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة.. تفاصيل

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:53 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة التخصصية والفنية من العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة .

وحددت الشركة في إعلانها أنه يجب أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل أثناء الخدمة وأن يتقدم بطلب مرفق به أصل المؤهل باسم رئيس الشركة في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ نشر الإعلان.

لمزيد من التفاصيل تابع الإعلان التالي ...
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