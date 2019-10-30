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أخبار البلد

مصر تحصد المركز الـ 19 دوليا في دورة الألعاب العسكرية بالصين.. تفاصيل

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:48 ص
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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محمد ابراهيم
اختتمت فعاليات دورة الألعاب العالمية العسكرية التي أقيمت في مدينة (ووهان) في الصين، بمشاركة نحو 10 آلاف رياضي من أكثر من 100 دولة أعضاء في الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية، حيث حصدت مصر المركز الـ 19 بعد حصولها على 9 ميداليات متنوعة.

وحصلت مصر - خلال المنافسات التي استمرت خلال الفترة (15 - 27) أكتوبر الجاري - على ميداليتين ذهبيتين للاعبين: محمد إبراهيم السيد (في المصارعة الروماني في وزن 67 كجم)، وإسلام محمود حامد واللاعبة سلمى أيمن (في مسابقة الخماسي الحديث زوجي).

كما تمكنت اللاعبة نور أحمد حسين في التايكوندو، واللاعب محمد صلاح العرابي في الملاكمة من الحصول على ميداليتين فضيتين، فيما حصل آخرون على 5 ميداليات برونزية وهم اللاعب عبد الرحمن وائل أبو الخير واللاعب سيف عيسى واللاعبة هدايا ملاك في التايكوندو ، واللاعب عبد اللطيف منيع في المصارعة الروماني، واللاعبة سلمي أيمن في الخماسي الحديث.

يذكر أن لاعبي المؤسسة العسكرية حققوا العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، وساهموا في رفع العلم المصري عاليًا في كافة المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وقد عادت البعثة إلى أرض الوطن على متن خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي لبعثة المنتخبات المصرية بالدورة.
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