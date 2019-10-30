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رياضة

مران صباحي قوي للمنتخب الأوليمبي.. صور

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:22 م
صدى البلد
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يسري غازي
أدى المنتخب الأوليمبي مرانا صباحيا قويا شارك فيه جميع اللاعبين خلال معسكره المغلق بالعين السخنة استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة، التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

ركز المران على النواحي البدنية بهدف تجهيز اللاعبين للبطولة، ورفع معدلات اللياقة البدنية لمواجهة المنتخبات الأفريقية والتي تعتبر اللياقة البدنية أبرز أسلحتها في المباريات.
مران صباحي قوي للمنتخب الأوليمبي.. صور
مران صباحي قوي للمنتخب الأوليمبي.. صور
مران صباحي قوي للمنتخب الأوليمبي.. صور
مران صباحي قوي للمنتخب الأوليمبي.. صور
مران صباحي قوي للمنتخب الأوليمبي.. صور
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