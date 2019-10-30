برلمانية تقترح منع ري ملاعب الجولف بمياه النيل وتطالب بفرض غرامات مغلظة



تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الري والإسكان، بشأن بشأن منع ري ملاعب الجولف بالمياه العذبة وفرض غرامات عالية على المخالفين



وقالت النائبة فى بيان صحفى لها إن هناك 40 ألف فدان تقريبا وفق أحدث الإحصائيات، هى إجمالى المساحة المعلنة لملاعب الجولف فى مصر، والتى تستهلك نحو 600 مليون متر مكعب مياه ، مؤكدة ان كمية المياه التى يستهلكها الملعب تكفى لرى 10 أفدنة من المحاصيل الزراعية.



وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه الدولة المصرية من أزمة الفقر المائي، وتهديدات تتعلق بالحفاظ على حقوقنا المائية، وتعمل على إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وترشيد استهلاك المياه العذبة، وفرض غرامات على المهدرين للمياه، نجد انتشار كبير لملاعب الجولف، ويتم ريها بمياه النيل أو من خزان المياه الجوفية، وكذلك حمامات السباحة.



وشددت على أن ري ملاعب الجولف والمسطحات الخضراء بمياه النيل، أمر كارثي وجريمة بكل المقاييس، حيث تسبب إهدار المياه العذبة، في حين أنه من الممكن أن يتم ريها بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها بشكل جيد، توفيرًا للمياه العذبة لاستخدامها في الشرب والزراعة



وأشارت إلى ضرورة استصدار قرار بمنع ري ملاعب الجولف بالمياه العذبة واستبدال ذلك بمياه محللة أو معالجة، خاصة وان هناك جزء كبير من هذه الملاعب منتشر في المدن الساحلية.



واقترحت النائبة، منع ري ملاعب الجولف بالمياه العذبة وفرض غرامات عالية على المخالفين، وكذلك إيجاد آلية للحفاظ على المياة الجوفية.

