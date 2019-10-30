إطلاق اسم الشهيد جلال علي عوض على مدرسة ابتدائية في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرارًا بإطلاق اسم الشهيد "جلال علي عوض علي السمان" على مدرسة حوض الطرفه الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.



أكد محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد مؤكدًا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرًا لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي .



كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق إسم الشهيد على مدرسة حوض الطرفة الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة غرب التعليمية



وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة الزقازيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة أصدر قرار المحافظ بإطلاق اسم الشهيد "جلال علي عوض"علي مدرسة حوض الطرفة الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.



يذكر أن الشهيد بتاريخ 11 / 10 / 1973 ضمن مفقود عمليات حربية.