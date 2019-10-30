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حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بصحراوى وادى النطرون

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:08 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
إصيب 7 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى بالطريق الصحراوى عند الكيلو 108 اتجاة طريق المطار بدائرة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة وتم المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الامنية بمدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين عند الكيلو 108 بدائرة المركز..وبالانتقال والفحص و المعاينة تبين إصابة كل من :

"ضياء عثمان سليمان "41 سنة، " اسلام حسن الحلاج" 26 سنة، " حسين مسعود رحيم" 38 سنة ، "موسي مسعود رحيم 38 سنة،" عبد الكريم مسعود رحيم "49 سنة ،" منى عبد الكريم مسعود" 18سنة، " هند خالد مسعود" 17سنة، مصابين بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم

وتم نقل المصابين لمستشفي وادى النطرون المركزى لإتخاذ العلاج اللازم . ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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