شاهد .. اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة خاصة بنيوجيرسي الأمريكية

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لحظة سقوط طائرة خاصة على منزل بنيو جيرسي الأمريكية، الأمر الذي أسفر عن مقتل قائد الطائرة.



ويظهر في شريط الفيديو الذي نشرته الصحيفة لحظة سقوط الطائرة بالقرب من منزل بنيو جيرسي، لتشتعل النيران في المكان، قبل أن تتمكن سيدة مقيمة في المنزل من الهروب.



ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن قائد الطائرة هو ميشيل شلوس، حيث يعد طيار محترف، وهو الضحية الوحيدة لهذا الحادث.



ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يملك الطبيب الشهير طلرئتين، وكان يسافر بانتظام بين مطار ليسبورج في فيرجينيا إلى مطار ليندن في نيو جيرسي، لحضور المحاضرات.



