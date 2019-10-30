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أخبار العالم

نتنياهو يطالب وزير الخزانة الأمريكي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:07 م
نتنياهو يطالب وزير
نتنياهو يطالب وزير الخزانة الأمريكي فرض عقوبات جديدة ضد إيرن
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سمر صالح
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في القدس المحتلة.

وشدد نتنياهو على ضرورة فرض المزيد من الإجراءات والعقوبات ضد إيران.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل طورت أسلحة دفاعية وهجومية لموجهة الخطر الإيراني.

وكتب نتنياهو عبر حسابه على تويتر، قائلًا "إيران تريد أن تطور صواريخ دقيقة تستطيع أن تضرب كل هدف في إسرائيل بدقة تصل إلى 5-10 أمتار وهي تقوم بذلك الآن".

وأضاف نتنياهو أن "إيران تريد أن تستخدم أراضيها بالإضافة إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن كقواعد لمهاجمة إسرائيل بصواريخ عادية ودقيقة".

وتابع "هذا خطر كبير جدًا ومن أجل التعامل مع هذا الخطر يتوجب علينا أن نتوحد وأن نكون أقوياء عسكريًا، وقد طورنا الأسلحة الدفاعية والهجومية التي نحتاج إليها".
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