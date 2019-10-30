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اقتصاد

بعد توجيهات السيسي.. قريبا افتتاح فروع جديدة لحماية المستهلك بالمحافظات

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:26 م
اللواء راضي عبد المعطي
اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك
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محمد صبيح
قال اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم افتتاح فروع للجهاز مع تواجد لسيارات الضبطية القضائية في المحافظات قريبا.

وأوضح اللواء الدكتور راضي عبد المعطي لـ "صدى البلد"، أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للحملات الرقابية على الأسواق وانتشارا مكثفا لسيارت الضبطية القضائية في الأسواق ومحطات الوقود ومواقف نقل الركاب للتصدي لأي ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين.

وأضاف أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية في الدولة لتوحيد الجهود لضبط الأسواق بما يحقق الهدف من هذه الجهود في حماية المستهلك والتصدي للممارسات الاحتكارية أو استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال اجتماعه مع الحكومة أمس، الثلاثاء، بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر على أسعار السلع، خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل، كما وجه بمواصلة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.
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