فى دقيقتين.. حضرى ألذ فطار للأولاد بخلطة سرية للبيض

تفضل كل الأمهات، أن يبدأ طفلها يوميا بغذاء صحى، وخاصة فى وجبة الفطار.



ويعد البيض من أهم العناصر التى يجب أن تتواجد كل يوم صباحًا فى وجبة، ولكن كثير من الأطفال لا يفضلون البيض.



لذلك سوف نقوم اليوم بطريقة إعداد مختلفة للبيض وهى: البيض بالبقسماط المتبل



مكونات البيض بالبقسماط المتبل:

- 5 بيضات

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 2 ملعقة كبيرة زيتون مخلى

- 2 ملعقة كبيرة جبنة رومى

- 2 ملعة كبيرة جبتة موزاريلا مبشورة

- ملعقة كبيرة زبدة

- ثمرة فلفل رومى

- ثمرة طماطم

- بقسماط متبل



طريقة تحضير البيض بالبقسماط المتبل خطوة بـ خطوة



- نخفق البيض جيدًا، ونضيف الفلفل والطماطم المكعبات

- أحضري طبقًا عميقًا، وضعي به المكونات "البيض، البقسماط المتبل، الطماطم، الزيتون، جبن رومي مبشور"

- ضيفى ملعقة الزبدة إلى مقلاة على نار هادئة، وضعى جميع المكونات بداخلها ثم غطية واتركيها حتى تنضج تمامًا

- ارفعى البيض من على النار وضعى رشة بسيطة من الجبن ثم داخل الفرن حتى يحمر وجهها