قبل انطلاق البطولة.. تعرف على أكبر إنجاز للمنتخب الأوليمبي

يستعد منتخب مصر الأوليمبي، بقيادة شوقى غريب، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 نوفمبر إلى 22 من نفس الشهر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





ويهدف منتخب مصر الأساسي الى التأهل لأولمبياد طوكيو، حيث يتأهل أول ثلاث منتخبات من الثمانية المشاركين إلى الأوليمبياد، بالإضافة للتتويج بالبطولة في ظل إقامتها على أرضنا وتعويض الجمهور المصرى عن الخروج من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة مبكرًا .





ودائمًا يكون الاهتمام من نصيب المنتخب الأول، ويهمل البعض المنتخبات الأصغر، ولكن في هذه الفترة لابد من مؤازرة المنتخب الأوليمبى وتشجيعه لتحقيق إنجاز جديد يضاف في تاريخ الكرة المصرية.





ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أكبر إنجازات المنتخب الأوليمبى والتى يجهلها كثيرون على النحو التالى:





تحقيق المركز الرابع مرتين في الأوليمبياد





كان لمنتخب مصر الأوليمبي تاريخ عريق في كرة القدم ، فقد نجح في الحصول على المركز الرابع "مرتين" في أولمبياد أمستردام 1928 ، وايضًا أولمبياد طوكيو 1964.





كم مرة تأهل المنتخب الأوليمبي للأوليمبياد؟





تأهل الفراعنة للأوليمبياد 11 مرة في تاريخ الكرة المصرية ، وكان آخرها أوليمبياد لندن 2012 والتي خرج الفراعنة من الدور ربع النهائي بها على يد منتخب اليابان، وكان يقود هذا المنتخب وقتها هانى رمزى.





تاريخ منتخب مصر الأوليمبي



