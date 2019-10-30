الدراما المصرية وحرب الاستنزاف.. أحدث ندوات المنتجين العرب تخليدا لذكرى أكتوبر

يقيم الاتحاد العام للمنتجين العرب ، برئاسه الدكتور ابراهيم ابوذكري ، وشعبتها العامة للاذاعيين العرب برئاسه الاذاعي شريف عبد الوهاب ، احتفالية وندوة ثقافيه بعنوان "الدراما المصريه وحرب الاستنزاف.. مالها وماعليها" وذلك غدا الخميس بمكتبه مصر العامه بالدقي.



وأوضح شريف عبد الوهاب، ان الندوة يتحدث بها عدد من نجوم السينما والتليفزيون وعدد من المداخلات للذين ساهموا في ظهور بعض هذه المصنفات الفنية الخاصة بحروب الاستنزاف .. والتي لم تحظي أعمالهم باهتمام كاف من الإعلام المصري أو العربي .



كما سيتم تكريم كل من شارك في هذا الانتاج في شخص عدد محدود من الفنانين والفنيين الذي شاركوا في هذه مثل هذه الأعمال الفنية القيمة وفي المقدمة الفنان سمير صبري والفنان عزت العلايلي ومخرجة الطريق الي إيلات إنعام محمد علي وأسماء أخري كثيرة.