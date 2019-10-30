أبرز قرارات المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية..صور

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا للمجلس التنفيذي للمحافظة بحضور جميع أعضاء الجهاز التنفيذي لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات.



وشدد محافظ الدقهلية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستعداد الدائم لموجات الأمطار وتقلبات الطقس والجاهزية المستمرة لاحتمال حدوث حالات إعصار أخرى والصيانة الدورية لسيارات كسح وشفط تجمعات المياه.



من جهة أخرى شدد محافظ الدقهلية على إزالة كافة التعديات والمخالفات على أراضي الدولة بعد انتهاء الموعد المحدد مؤكدا أنه لا تصالح بعد نهاية أكتوبر الجاري وهو الموعد المحدد لانتهاء تقديم طلبات التصالح.



وأشار شاروبيم إلى أن إعادة الشئ لأصله في الشوارع والطرق مسئولية الجهات التي قامت بالحفر سواء كانت شركة المياه أو الكهرباء أو الغاز وعلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء متابعة الموضوع أولا بأول.



وطالب محافظ الدقهلية في حال عدم إلتزام بعض السيارات بدفع قيمة بون "كارتة" التحميل بتوقيع غرامة فورية للسيارات المخالفة وإحالة مسئول الموقف للتحقيق على أن يبدأ التطبيق بعد الإعلان عن المخالفة بالمواقف لموعد نهاية العام الجاري وبعدها يتم التطبيق.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه سيتم البدء في إجراء المكاتبات والمخاطبات إلكترونيا وسنبدأ بادارات الديوان العام للمحافظة ثم يتم ربطها بكافة الوحدات المحلية والمديريات.



وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة إجراء صيانة شاملة لاعمدة الانارة بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة الكهرباء لتجنب وقوع أي حوادث محتملة،وشدد على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن بتشجيع وتسهيل إجراءات المشاركة المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية ورجال الأعمال لتطوير المنازل في القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة.



وشدد محافظ الدقهلية على مدير هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من تجهيز 29 مدرسة لدخولها الخدمة خلال 10 أيام وبدء الدارسة الفعلية بها لتخفيف الكثافة بالفصول وتوفير الخدمة التعليمية في أقرب مكان لابنائنا الطلاب في مختلف مراحل التعليم.