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بين الناس

استغاثة عاجلة.. مسن كفيف متغيب منذ فترة طويلة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:24 م
صدى البلد
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قسم بين الناس
أرسلت أسرة رجل مسن، يدعى علي عبد المؤمن محمد العزيزي، طلبا للمساعدة في البحث عنه، مؤكدين أنه رجل مسن يبلغ من العمر 69 عاما.

وأضافت الأسرة أنه رجل فاقد للبصر، غادر المنزل منذ فترة طويلة ولم يعد حتى اليوم، كما أكدوا أنهم أبلغوا الشرطة وعملوا محضر غياب للرجل.

وننشر هنا صورة للرجل الغائب، وصورة بطاقته الشخصية، وكذلك صور لأرقام هواتف حال العثور عليه، في محاولة لإعادته إلى أسرته.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
استغاثة عاجلة.. مسن كفيف متغيب منذ فترة طويلة
استغاثة عاجلة.. مسن كفيف متغيب منذ فترة طويلة
استغاثة عاجلة.. مسن كفيف متغيب منذ فترة طويلة
استغاثة عاجلة.. مسن كفيف متغيب منذ فترة طويلة
استغاثة عاجلة.. مسن كفيف متغيب منذ فترة طويلة
استغاثة عاجلة.. مسن كفيف متغيب منذ فترة طويلة
استغاثة عاجلة.. مسن كفيف متغيب منذ فترة طويلة
استغاثة عاجلة.. مسن كفيف متغيب منذ فترة طويلة
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