استغاثة عاجلة.. مسن كفيف متغيب منذ فترة طويلة

أرسلت أسرة رجل مسن، يدعى علي عبد المؤمن محمد العزيزي، طلبا للمساعدة في البحث عنه، مؤكدين أنه رجل مسن يبلغ من العمر 69 عاما.



وأضافت الأسرة أنه رجل فاقد للبصر، غادر المنزل منذ فترة طويلة ولم يعد حتى اليوم، كما أكدوا أنهم أبلغوا الشرطة وعملوا محضر غياب للرجل.



وننشر هنا صورة للرجل الغائب، وصورة بطاقته الشخصية، وكذلك صور لأرقام هواتف حال العثور عليه، في محاولة لإعادته إلى أسرته.



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