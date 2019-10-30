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أخبار العالم

ياسر عرفات.. افتتاح ميدان باسم الزعيم الفلسطيني الراحل في إيطاليا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:17 م
افتتاح ميدان باسم
افتتاح ميدان باسم ياسر عرفات في إيطاليا
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سمر صالح
افتتح ناصر القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، و"ليو لوكا اورلاندو" رئيس بلدية باليرمو عاصمة مقاطعة صقلية، ميناء الصيادين والساحة المحيطة به باسم الرئيس الراحل ياسر عرفات –جائزة نوبل للسلام- في مدينة "باليرمو".

وحضر الافتتاح عمر الفقيه القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى ايطاليا، وشخصيات ايطالية وجمع من الجالية الفلسطينية في ايطاليا.

وألقى ناصر محاضرة في مدينة "باليرمو"، حضرها كبار المسؤولين وحشد كبير من الأساتذة والطلبة، واستعرض فيها الوضع في فلسطين، وخاصة تكثيف الاستعمار الاستيطاني والضرورة القصوى لتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته السياسية والقانونية لمساعدة شعبنا بإنجاز استقلاله الوطني.

وتأتي زيارة القدوة تلبية لدعوة من رئيس البلدية في الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات.
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