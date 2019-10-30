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محافظات

حق الشعب.. حاول بناء برج على أملاك الدولة فهدمته محليات المنيا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:34 م
صدى البلد
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أيمن رياض
واصلت الوحدات المحلية بالمنيا منع محاولات التعدي علي الآراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة في مهدها، حيث ازالت الوحدة المحلية لمركز المنيا حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة بقرية دماريس وذلك خلال إحدى الحملات التي ينظمها المركز بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذا ً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتكثيف حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة القري والأحياء على مستوى مراكز المنيا.

وقال المهندس محمد سيد رئيس المركز إن الحملة تمكنت من ردم أساسات برج تحت التأسيس بمساحة 120 متر للتعدي علي أملاك دولة بقرية دماريس ، وتم التحفظ على تشوينات بلوك حجري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وفي السياق نفسه قال اللواء وجدي زقزوق رئيس المركز، انه تم إزالة 6 حالات تعدي (إزالة في المهد) ، بينهم حالتين بقرية دروة وحالتين بمجلس قروي الروضة.

من جانب آخر نفذت الوحدة المحلية لقرية المعصرة حملة نظافة وتمهيد للطرق بالجليدر داخل القرية ورفع كفاءة أعمال النظافة وذلك للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للقرية والحد من انتشار الأوبئة والأمراض .

وأكد رئيس المركز على تنظيم حملات الإزالة بشكل مستمر ودوري والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.
حق الشعب.. حاول بناء برج على أملاك الدولة فهدمته محليات المنيا
حق الشعب.. حاول بناء برج على أملاك الدولة فهدمته محليات المنيا
حق الشعب.. حاول بناء برج على أملاك الدولة فهدمته محليات المنيا
حق الشعب.. حاول بناء برج على أملاك الدولة فهدمته محليات المنيا
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