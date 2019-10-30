ما بعد انتحار البغدادي.. نهاية زعيم الإرهابيين لا تؤكد نصر ترامب.. خطر الدواعش لا يزال مستمرا في العالم

5 أسباب تفندها "بوليتيكو" للتحذير من عمليات إرهابية بالعالم

14 ألف مقاتل إرهابي مازالوا منتشرين في العراق وسوريا

تولي خليفة إرهابي جديد يجدد آمال معتقلي التنظيم.. ويوقظ الخلايا النائمة

خطر داعش يعدد آسيا وأفريقيا وأوروبا.. والتنظيم سينتقم بعمليات انتحارية

1. المال والعناصر المتأثرة بالأفكار الرجعية الإرهابية

لقد صاغ ترامب قراره بعكس المسار وإعادة القوات الأمريكية إلى سوريا في محاولة للحفاظ على حقول النفط آمنة من سيطرة داعش.





2. الجيل القادم ينتظر

3. حرب أهلية وشيكة في العراق

وكان السعدي مقربًا من الحكومة الأمريكية، وهنا تكمن نقطة عدم شعبيته بين الميليشيات المدعومة من إيران التي تتنافس على السيطرة على المؤسسات العسكرية والأمنية.







وكان معظم المحتجين من الشيعة، مثل السعدي، الذين لا يرغبون في العيش في عباءة تديرها ميليشيات الحرس الثوري الإيراني.







لقد استجابت الميليشيات المدعومة من إيران لمطالبتها بمغادرة العراق بنشر قناصة لإطلاق النار على هؤلاء المحتجين، ولهذا وصل عدد القتلى إلى أكثر من 250 قتيلا .

4. التوسع الخارجي العدواني

5. تنصيب الخليفة الجديد

بالنسبة لهذا القائد، فإن عدد المرشحين في زيادة بشكل كبير.







وتفيد التقارير بأن القوات الأمريكية قتلت أبو الحسن المهاجر، وهو متحدث يعتقد أنه كان أحد الورثة المحتملين للعرش، لكن يقال إن عبد الله قرداش، رفيق البغدادي لـ15 عامًا والزميل الذي كان معتقلا سابقًا معه منذ احتلال العراق، هو المرشح الأوفر حظا، والذي يعني توليه روحًا جديدة في التنظيم.

ربما يكون أحد الأفكار التي طافت سريعا بعقل زعيم الإرهابيين الدواعش أبو بكر البغدادي، قبل انتحاره مفجرًا لنفسه بحزام ناسف، هو أن شخصًا ما في منظمته قد خانه، وإلا كيف يمكن تفسير قدوم قوات الكوماندوز دلتا فورس الأمريكية إلى مخبأه، ولهذا، قرر الرجل في لحظة إنهاء حياته في نفق مسدود، في واحدٍ من النهايات الغريبة لرجل عذب وقتل الآلاف، وفق ما عبرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.وفقا لصحيفة "الجارديان" التي حاورت أحد رجال البغدادي السابقين، فقد تنقل البغداي بين سوريا والعراق بطرق سرية كثيرًا حتى لا يقبض عليه، وكشف ذلك أهم منشق عليه وهو إسماعيل العيثاوي، الذي يعد من قدامى محاربي داعش، ومن الذين وشوا بالزعيم.قد يعطي ذلك انطباعًا بأن حالة داعش، اعتبارًا من أكتوبر 2019، في تراجع قاتل، لكن البنتاجون حتى الآن لم يعلن النصر التام بعد، حتى لو أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك.قالت "بوليتكيو" إن مقتل البغدادي بالكاد ينهي مشروعا دام 16 عامًا، والذي كان بمثابة بنات أفكار المخربين والإرهابيين السابقين في المنطقة الجبلية بشمال العراق منذ عام 2003 وحتى الآن.والجديد أنه بعد هزيمتين عسكريتين استراتيجيتين لداعش، مازال يدعي الجلادون استعدادهم في كل قارة تقريبا لعمليات انتحارية، وفيما يلي خمسة أسباب تؤكد خطر داعش المستمر.وفقًا للتحالف المناهض لداعش، لا يزال هناك حوالي 14000 مقاتل نشط في سوريا والعراق من الدواعش، ولا أحد يعرف حقًا ما إذا كان هذا الرقم يتجاوز أو يقل عما هو على الأرض فعليًا من المقاتلين.وعدم اليقين يرجع جزئيًا إلى أن داعش لا يدير فقط الانتحاريين والكتائب المقتالة، بل يرجع إلى ما يديره من شبكة هائلة من الجواسيس والمخبرين والناقلين والموظفين المسافرين غير المدرجين على قوائم الارهاب، وإلا كيف يمكن أن تفسير تمكن البغدادي من الانتقال من مكان إلى آخر في شرق سوريا دون أن يعلم أحد.ولكن على الرغم من أن المواد الهيدروكربونية ساهمت بقوة في خزائن المنظمة قبل خمس سنوات، إلا أن داعش كانت تمتلك دائمًا وسائل أخرى لإثراء الذات تحت تصرفها، حيث فرضت المجموعة ضرائب على الملايين الذين كانوا تحت نيرها، كما أن هناك مزاعم تقول إنها تدير وكلاء في العراق.وقال أمارناث أماراسينجام، زميل معهد الحوار الاستراتيجي في لندن وخبير شئون الإرهاب البارز، إن "داعش لديها الكثير من المال، وإنه الآن وقد سقطت الخلافة، تشير بعض الأدلة إلى أن بعض الوسطاء قد استخدموا استثمار الأموال في مشاريع تجارية ومشروعات مثل العقارات".على الرغم من أن داعش لا يسيطر على مدن أو بلدات بأكملها الآن، إلا أن المجموعة لا يزال يعتقد أنها تغمرها أموال كافية لتسبب الفوضى، كتفجير القنابل وشن الهجمات الإرهابية، حيث كانت إحدى التعليمات الأخيرة للبغدادي قبل موته هي بإخراج معتقلي داعش من السجن.في الوقت الذي قتل الكثير من الدواعش بالآلاف وآخرهم زعيم التنظيم البغدادي، هذا علاوة على من في السجون والمعتقلات، إلا أن الباقي من عناصر التنظيم يركز حاليَا على الاعتماد على تجنيد جيل جديد من المتطرفين.في العراق، ليس على داعش إلا أن يتطلع فقط إلى إعادة الاتصال بـ"الأشبال" من االتنظيم الموجودين الآن في أماكن اعتقال أو فارين، وذلك في ظل وجود أزمة قومية وشيكة قد تؤدي إلى حرب أهلية أخرى.لأسابيع، خرج العراقيون إلى الشوارع للاحتجاج على الحكومة المركزية في بغداد ورعايتها المهيمنة في طهران، ما الذي دفع هذه الاحتجاجات؟ إقالة بطل وطني وخفض رتبته، اللواء عبد الوهاب السعدي، القائد السابق لقوة مكافحة الشعبة في النخبة العراقية، والتي تحملت أكثر من أي وحدة عسكرية محلية أخرى، وطأة الحملة التي استمرت خمس سنوات.فيما يتعلق بالوصول الدولي لداعش، فإن توسعها المطرد في أفريقيا (موزمبيق والكونغو على وجه الخصوص) وجنوب آسيا سيظل يؤدي إلى مؤامرات إرهابية مروعة، مثل تفجير إيستر سريلانكا.