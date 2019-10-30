بعد توجيهات السيسي.. التموين: طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية

تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بالمنافذ التابعة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة في الأسواق.



قال خالد إبراهيم، مدير فروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، إنه يجري طرح كميات كبيرة من اللحوم المختلفة والدواجن في فروع مجمعات الأهرام بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 20%.



وأضاف خالد إبراهيم لـ "صدى البلد"، أنه يتم طرح كيلو لحم الكندوز السوداني بـ 85 جنيها والبرازيلي بـ 110 جنيهات، والضأن السوداني المبرد بـ 95 جنيها، والبرازيلي المجمد زنة 500 جرام بـ 33 جنيها.



وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية واذرعها شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع الرئيسية للمواطنين طوال العام وخلال المناسبات الموسمية بأسعار مخفضة عن الأسواق 20%.



وأكد عاملون بمنافذ شركة النيل المجمعات الاستهلاكية الإقبال على اللحوم السودانية الطازجة والمجمد مؤكدين قبول المواطنين طعم اللحوم المستوردة بسبب جودتها.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال اجتماعه مع الحكومة أمس، الثلاثاء، بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر على أسعار السلع، خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل، كما وجه بمواصلة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.