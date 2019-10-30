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أخبار العالم

وزير الطاقة السعودي: طرح أرامكو قريبا جدا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:57 م
وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي
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مــيــــــــــس رضــــــــــــا
كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأربعاء إن قرار الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية المملوكة للدولة سيتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا.

وقال الأمير في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض: ”سيحدث قريبًا… لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب“.

وأوضح: "سيكون أولًا وقبل كل شيء قرارًا سعوديًا… على وجه التحديد قرار الأمير محمد ولي العهد".


وأعلنت أرامكو خطتها لطرح نحو 5% من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021 في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.

وحتى هذه اللحظة، تعود ملكية الشركة بشكل كامل إلى الحكومة السعودية، ويقوم بالإشراف عليها وزير الطاقة السعودي، وهو الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وخلال السنوات الصارمة، سيطرت الشركة بمدخولها المرتفع على المجتمع والاقتصاد، ولكن حديثًا بدأ حكام السعودية يرون ضرورة تنويع مصادر اقتصاد المملكة من أجل القدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وبهذا تعددت الأفكار ما بين الانفتاح على السياحة واستثمارات كبيرة في مجال البنية التحتية، لجعل المملكة أكثر جذبًا للمستثمرين والشركات الأجنبية، خاصة التي لا تعمل في مجالي النفط والغاز.

وكل هذا يندرج ضمن ما يسمى "رؤية 2030"، وهي خطة تم وضعها في عام 2016 من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك لتقليل اعتماد المملكة على النفط.

وقد أكد بن سلمان أنه سيتم بيع جزء من حصص شركة أرامكو لتمويل هذه الخطة
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