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محافظات

يعوق مياه الرى.. إيقاف التعدي على مسقى زراعى فى ابوقرقاص بالمنيا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:48 م
صدى البلد
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أيمن رياض
أكد العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة أبوقراص أن هناك مرور دوري علي الترع والمصارف لمنع التعديات عليها ، ووجه الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعي وهندسة الري بالمرور الدائم على الترع والمصارف بالأراضي الزراعية و الأخطار الفوري عن أي حالة تعدى وإزالتها في المهد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين الخاصة بالري حتى لا يحدث ضرر للآخرين .

كانت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص قد أوقفت إنشاء عدايه في مسقى مياه بمركز أبوقر قاص، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لتحقيق الانضباط بالشارع والوقوف على مدى التزام المواطنين بتطبيق القانون والتصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين الصادرة من قبل الحكومة والتي تحفظ حق المواطن .

وأكد رئيس المركز إن قرار الإيقاف جاء خلال جولة ميدانية داخل مدينة ابوقرقاص للوقوف على الحالة العامة للنظافة ومتابعة نسب تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لحالات البناء المخالف، مشيرا الى أنه تم إيقاف حالة التعدى على مسقى المياه الخاص برى الأراضي الزراعية بعد قيام مواطن ببناء عداية بالطوب الحجري والمواسير مما يعيق مجرى المياه التي تروى الأرض الزراعية.
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