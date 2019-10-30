تمهيدًا لـ صفقة القرن.. كوشنر يدعو جانتس ونتنياهو لتشكيل الحكومة

قال كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، إنه يأمل أن يتعاون زعيم حزب "كاحوال لافان" الإسرائيلي بيني جانتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة تمهيدًا لإعلان صفقة القرن.



جاء ذلك في مقابلة أجراها صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع قناة 13 News الإسرائيلية حيث زار تل أبيب اليومين الماضيين.



وذكرت مصادر عبرية أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي ترامب سيزور إسرائيل نهاية الشهر الجاري تمهيدًا لصفقة القرن.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن كوشنر والفريق المشرف على خطة السلام للشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" والذي يضم مستشار الإدارة الأمريكية افي بيركوفيتز والمبعوث الخاص لشؤون ايران برايان هوك سيقومون بزيارة إلى أسرائيل يلتقون خلالها بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال وبيني جانتس زعيم تحالف "أزرق أبيض".



وأشارات الصحيفة إلى أن الوفد الأمريكي سيسعى من خلال هذه الزيارة الى فهم الافاق السياسية لقبول حكومة الاحتلال لصفقة القرن، وهذه المرة الاولى التي يلتقي فيها كوشنر مع جانتس.