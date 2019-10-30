طرح 20 ألف شقة لـ محدودي الدخل في 8 محافظات.. الأسبوع المقبل

قال عبدالله رشدي نائب الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن وحدات الإعلان 12 للإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل المليون وحدة سيتم طرحها بداية شهر نوفمبر المقبل.



وأضاف رشدي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ان الوحدات ستكون متاحة بكافة محافظات الوجه البحري تقريبا، ومن بين المحافظات المتاح وحدات بها البحيرة والمنوفية والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية والإسكندرية.



وأكد رشدي أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على الإعلان وشروطه وخلال أيام سننتهي من كافة التفاصيل تمهيدا لبدء الطرح للمواطنين.



وأشار إلى أن الإعلان العاشر استهدف بشكل أساسي سكان القاهرة الكبرى حيث تم توفير وحدات لـ3 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والتي تعد من المحافظات الأكثر طلبا.