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مرأة

بـ طرحة وملابس محتشمة.. أروى بإطلالة غير متوقعة على إنستجرام

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:59 م
صدى البلد
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نهى هجرس
شاركت المطربة أروى، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها بإطلالة غريبة.

وظهرت أروى، بعباءة طويلة وبأكمام واسعة باللون الأسود، وارتدت طرحة على الرأس باللون الأسود مع نظارة شمسية باللون البنى، واعتمدت فى المكياج على جمال بشرتها

ولم تتكلف أروى، بارتداء الأكسسورات واكتفت بإطلالتها البسيطة الناعمة. 

وعلقت على الصورة.. صباحكم خير أن شاء الله..اليوم لاقوني في معرض العطور في الرياض بعد صلاة العصر ان شاءالله .
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