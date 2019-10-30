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تعليم

تعرف على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالبحر الأحمر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:03 م
امتحانات
امتحانات
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إبراهيم جادالله
اعتمدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر مقترح مواعيد إمتحان الفصل الدراسى الأول والثانى والدور الثانى للعام الدراسى 2019/2020م.

وقالت نائب المحافظ إنه قد تم الالتزام بالمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية والمخطط بها بداية ونهاية عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ومراعاة الابتعاد عن عقد أية امتحانات خلال أيام الأعياد الرسمية وأعياد الأخوة المسيحيين واليوم الذى يليه.

وأوضحت نائب المحافظ على استمرار الامتحانات يوم السبت أسبوعيا خلال فترة الامتحانات كما أشارت الدكتورة يسرا أن يكون التقييم شفهيا فى جميع المواد للصف الأول الابتدائى العام والمكفوفين فى الفصل الدراسى الأول والثانى كما سيكون التقييم شفهيا فى جميع المواد للصف( الأول - الثانى ) الابتدائي للصم وضعاف السمع فى الفصل الدراسى الأول والثانى.

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