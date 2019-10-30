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رياضة

شاهد.. رسائل جماهير الأهلي لـ محمود الخطيب بعيد ميلاده

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:56 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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منار نور
يحتفل اليوم جماهير النادي الأهلي، بميلاد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الـ 65 عاما، بعد أن أفنى أكثر من ثلثي عمره في خدمة القلعة الحمراء من مختلف المناصب سواء الفنية أو الإدارية.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #محمود_الخطيب وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر.

كل سنة وانت طيب ياخلوق ♥️♥️♥️ #محمود_الخطيب

كل سنه وانت ف وسطينا مالي حياتنا ومكانك يا اسطوره الكره المصريه والافريقيه ربنا يديك الصحه والعافيه ويشفي ويعفي عنك ويبارك ف حياتك وعمرك يا رب 🙌❤😍
#محمود_الخطيب

كل سنه وانت طيب وبصحه وسلامه يارب
كل سنه وانت قدوه في الاحترام ومثل أعلى لأجيال كتير
كل سنه وانت رئسنا وفخر لينا

#بيبو
#محمود_الخطيب
كل سنة و انت طيب

كل سنه وانت طيب ياريس #محمود_الخطيب

كل سنة وانت طيب وبخير
#محمود_الخطيب

كل سنة وانت طيب يا اسطورة #محمود_الخطيب

كل عام وانت بالف خير وصحة وسلامة
اسطورة مصر وأفريقيا والوطن العربي كابتن بيبو ربنا يشفيك يارب
#عيد_ميلاد_بيبو

#محمود_الخطيب
كل سنه وانت طيب وعقبال مليووووووو ن سنه وانت فى صحه وهنا وسعاده وراحت بال يا بيبو يا جميل يا صاحب الخلق العظيم
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