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رياضة

الحكم الدولي السابق سمير عثمان يظهر في الأهلي لهذا السبب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:55 م
سمير عثمان
سمير عثمان
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عبدالحكيم ابو علم
شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ظهر اليوم الأربعاء، تواجد الحكم الدولي السابق، سمير عثمان، للمشاركة في تصوير إعلان خاص بمستشفى سرطان الأطفال 57357، بمشاركة عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.


ويقود سمير عثمان، بإدارة المباراة الاستعراضية بين عدد من لاعبي الأهلي، وأطفال مستشفي 57357.

وأكد مصدر بالأهلي، أن الإعلان يشهد مشاركة كلا من: محمد مجدي أفشة، ومحمد الشناوي، وحسام عاشور، ومحمد هاني، وحمدي فتحي، وأحمد فتحي، وحسين الشحات.

وأوضح المصدر، أن الإعلان عبارة عن مباراة استعراضية بين لاعبي الأهلي، وعدد من أطفال مستشفي 57357، على ملعب مختار التتش.

وحرص الجهاز بقيادة السويسري رينيه فايلر، على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال.
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