ضبط سائق حاول تهريب بانجو داخل نفق الشهيد أحمد حمدى

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط سائق حال عبوره نفق الشهيد أحمد حمدى وبحوزته كمية من مخدر البانجو .



تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمين شرق نفق الشهيد أحمد حمدى من ضبط ( سائق – مقيم بالسويس ) حال قدومه لعبور النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية مستقلًا سيارة ميكروباص .



وبتفتيش السيارة عُثر أسفل كرسى السائق على ( عدد 2 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنتا 2 كيلو جرام ، مبلغ مالى قدره 2000 جنيه ) .



بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

