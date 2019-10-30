التعليم العالي: تسليط الضوء إعلاميا على البطولات الرياضية بالجامعات

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الفترة القادمة ستشهد اهتمام كبير بالانشطه الرياضية، مشيرا إلى أن الوزارة لن تكتفي فقط أن يكون النشاط الرياضي نابع من معهد إعداد القادة إنما هناك إجتماعات تجري بين الوزير ولجنة الاتحاد الرياضي للجامعات حيث سيتم تسليط الضوء إعلاميا على المباريات الرياضية والبطولات الرياضية التي تتم داخل الجامعات.





وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار في تصريح خاص لموقع صدى البلد أن الهدف من دعم النشاط الرياضي هو تخريج طالب متوازن حيث نثبت بذلك أن الجامعة ليس فقط دورها علمي إنما لها الدور في بناء الشخصية ففي حالة أن ينمي الطالب مواهبه الفنية سواء في الغناء أو التمثيل أو موهبة رياضية بكون دور الجامعة هو تفريغ كل ذلك للمجتمع فعلى مر الفترات السابقة كانت الجامعة هي المصدر التي تفرغ للمجتمع كل هذا الموضوع فذلك هو الهدف الرئيسي خلق شخصية متوازنة تقدر قيمة الفن والموهبة بنفس مقدار العلم.





وعن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية أكد الدكتور عادل عبد الغفار أنه من حق أي طالب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، فالمهم هو أن يحظي هذا الطالب بثقة زملائه بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعات في الوقت الحالي تعمل في القضايا الوطنية بعيدا عن السياسة فيما عدا ذلك من المهم أن يقنع الطالب زملائه بانتخابه.



