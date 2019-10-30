Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم العالي: تسليط الضوء إعلاميا على البطولات الرياضية بالجامعات

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:00 م
رياضة
رياضة
Advertisements
نهلة الشربيني
قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الفترة القادمة ستشهد اهتمام كبير بالانشطه الرياضية، مشيرا إلى أن الوزارة لن تكتفي فقط أن يكون النشاط الرياضي نابع من معهد إعداد القادة إنما هناك إجتماعات تجري بين الوزير ولجنة الاتحاد الرياضي للجامعات حيث سيتم تسليط الضوء إعلاميا على المباريات الرياضية والبطولات الرياضية التي تتم داخل الجامعات.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار في تصريح خاص لموقع صدى البلد أن الهدف من دعم النشاط الرياضي هو تخريج طالب متوازن حيث نثبت بذلك أن الجامعة ليس فقط دورها علمي إنما لها الدور في بناء الشخصية ففي حالة أن ينمي الطالب مواهبه الفنية سواء في الغناء أو التمثيل أو موهبة رياضية بكون دور الجامعة هو تفريغ كل ذلك للمجتمع فعلى مر الفترات السابقة كانت الجامعة هي المصدر التي تفرغ للمجتمع كل هذا الموضوع فذلك هو الهدف الرئيسي خلق شخصية متوازنة تقدر قيمة الفن والموهبة بنفس مقدار العلم.

وعن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية أكد الدكتور عادل عبد الغفار أنه من حق أي طالب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، فالمهم هو أن يحظي هذا الطالب بثقة زملائه بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعات في الوقت الحالي تعمل في القضايا الوطنية بعيدا عن السياسة فيما عدا ذلك من المهم أن يقنع الطالب زملائه بانتخابه.

وأشار إلى أن الوزارة على مدار العامين الماضيين اهتمت بشكل غير عادي بالنشاط الفني أو الثقافي او الرياضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنيا تتأهل لدور الـ 8 في مسابقة كرة الجرس بأسبوع شباب الجامعات لـ متحدي الإعاقة

تشجيعا لاستخدام الدراجات.. انطلاق ماراثون جامعة جنوب الوادي بمشاركة 150 طالبا

انطلاق النشاط الرياضي الداخلي في الجامعات .. صور

19 فريقا رياضيا يتنافسون علي كأس الشهيد بجامعة المنيا

جامعة المنيا تطلق شارة بدء ماراثون "سيناء في القلب"

التعليم العالي: دور الاتحادات الطلابية ممارسة الأنشطة المهمة للقضايا الوطنية

ترشيحاتنا

مخدرات في العزاء.. تقديم الحشيش لمشيعي جنازة بالخطأ والنتيجة كارثية

راجح يطعن محمود البنا من جديد.. شهيد الشهامة يجسد واقعة القتل.. شاهد

الجرأة حلوة.. نجمات أثرن الجدل بظهورهن بدون مكياج.. صور

بعد فيديو اعتداء شقيقة زينة عليه.. أول ظهور لـ أحمد عز

احتلال السفارة السعودية والأمريكية بـ العراق.. تصريحات مثيرة لـ إيراني مقرب من خامنئي

حقيقة زيارة رئيس الزمالك لـ محمود الخطيب.. مرتضى منصور يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور جريئة لـ كنزي وجنى عمرو دياب أثارت غضب محبي الهضبة

رانيا يوسف تنتهى من تصوير الآنسة فرح .. تعرف على موعد عرضه

حياتها في خطر.. البحث عن سمكة قرش في البحر الأحمر