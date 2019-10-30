عاصرت الحربين العالميتين.. وفاة أكبر معمرة في العالم

توفيت أكبر معمرة على وجه الأرض الروسية تازيليا بيسمبييفا، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 125 عاما.





وتوفيت بيسمبييفا التي عاصرت فترة روسيا القيصرية والحربيــن العـــالميتين الأولى والثانية، في منطقة أسترخان الروسية؛ بحسب وكالة "سبوتنيك".





ويعتقد أن بيسيمبييفا هي أكبر معمرة في روسيا والعالم، وأدرج اسمها في موسوعة الأرقام القياسية الروسية، وقبل وفاتها بقيت طيلة 3 أشهر ملازمة الفراش، ودفنت في مقبرة بمسقط رأسها، بقرية ألتشا، حيث أمضت حياتها.





وولدت المعمرة الروسية عام 1896 في عهد روسيا القيصرية، لتعيش فترة الثورات والحربين العالميتين الأولى والثانية، وفترة انهيار الاتحاد السوفيتي.





ومنذ يناير من هذا العام، تعتبر بيسمبييفا أكبر معمرة على وجه الأرض، حيث تحفظ شهادة ميلادها في كتاب الأرقام القياسية الروسية.





مع ذلك فإن موسوعة غينيس للأرقام القياسية تعتبر أن الفرنسية، جانا كالمان، هي أكبر معمرة سنا في العالم حيث تم التوثيق الرسمي لتاريخي ميلادها ووفاتها. وعاشت، كالمان، حسب موسوعة جينيس 122 عاما و164 يوما.



