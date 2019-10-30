بعد توجيهات السيسي بضبط الأسواق وتوفير السلع.. رئيس حماية المستهلك يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة.. والتموين: طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية

بعد توجيهات السيسي بضبط الأسواق وتوفير السلع

افتتاح فروع لجهاز حماية المستهلك بالمحافظات قريبا

تكثيف تواجد سيارات الضبطية القضائية في الأسواق

طرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بالمجمعات

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية آمـــــــن

قال اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم افتتاح فروع للجهاز مع تواجد لسيارات الضبطية القضائية في المحافظات قريبا.وأوضح اللواء الدكتور راضي عبد المعطي لـ "صدى البلد"، أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للحملات الرقابية على الأسواق وانتشارا مكثفا لسيارت الضبطية القضائية في الأسواق ومحطات الوقود ومواقف نقل الركاب للتصدي لأي ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين.وأضاف أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية في الدولة لتوحيد الجهود لضبط الأسواق بما يحقق الهدف من هذه الجهود في حماية المستهلك والتصدي للممارسات الاحتكارية أو استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك من محاولة البعض استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة وتغليب مصلحتهم الخاصة على مصلحة الوطن والمواطن من خلال ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، مؤكدا أن الجهاز لن يتوانى لحظة فى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيال المخالفين.وأكد اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك فى حالة انعقاد مستمر وبالتنسيق مع جميع المحافظات لتلقى أى شكاوى أو بلاغات أو معلومات بشأن أى ممارسات سلبية يرتكبها البعض للإضرار بالمستهلكين.وأشار إلى أن الجهاز على استعداد لتلقى الشكاوى التى ترد عبر موقع الجهاز أو من خلال الخط الساخن 19588 أو خدمة الواتس أب(المواطن رقيب) رقم 01281661880 ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية. WWW.CPA.GOV.EG.وتطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بالمنافذ التابعة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة في الأسواق.وقال خالد إبراهيم، مدير فروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، إنه يجري طرح كميات كبيرة من اللحوم المختلفة والدواجن في فروع مجمعات الأهرام بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 20%.وأضاف خالد إبراهيم، لـ "صدى البلد"، أنه يتم طرح كيلو لحم الكندوز السوداني بـ 85 جنيها والبرازيلي بـ 110 جنيهات، والضأن السوداني المبرد بـ 95 جنيها، والبرازيلي المجمد زنة 500 جرام بـ 33 جنيها.وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأذرعها شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير جميع السلع الرئيسية للمواطنين طوال العام وخلال المناسبات الموسمية بأسعار مخفضة عن الأسواق 20%.وأوضح عاملون بمنافذ شركة النيل المجمعات الاستهلاكية أن الإقبال على اللحوم السودانية الطازجة والمجمدة، مؤكدين قبول المواطنين طعم اللحوم المستوردة بسبب جودتها.ويبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 7.4 شهر، والزيت 3.3 شهر، والقمح 4.7 شهر، والأرز 3.7 شهر، واللحوم الحية 31 شهرًا، والدواجن 2.5 شهر.كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال اجتماعه مع الحكومة أمس، الثلاثاء، بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر على أسعار السلع، خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل، كما وجه بمواصلة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.