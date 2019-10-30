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تعليم

إقبال متوسط علي سحب استمارات انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:02 م
انتخابات إتحاد الطلاب
انتخابات إتحاد الطلاب
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ياسمين سامي
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية الانتخابات الطلابية بكليات جامعة القاهرة بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات.

وشهدت كليات الجامعة، إقبالًا متوسطًا من الطلاب مع بداية العملية الانتخابية لسحب استمارات التقدم للجان الاتحادات الطلابية، على أن يُغلق باب الترشح والتقديم يوم السبت الموافق 2 نوفمبر الساعة 5 مساءً.

ومن المقرر أن تعلن يوم الأحد 3 نوفمبر الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين، ويتم تلقى وفحص الطعون يوم الإثنين 4 نوفمبر. وتعلن يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الكشوف النهائية للمرشحين، لتبدأ الدعاية الإنتخابية في اليوم التالي مباشرة، على أن تبدأ الجولة الأولى من انتخابات الطلاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج يوم الأحد 10 نوفمبر، والإعادة في اليوم التالى بالكليات. وتُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتُختتم إنتخابات الطلاب بإنتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.
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