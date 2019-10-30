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رياضة

أرقام قبل مواجهة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:18 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
تتجه أنظار جماهير الدوري السعودي إلي ملعب الجوهرة المشعة، منتظرة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، في أبرز مواجهات الجولة 9 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتثير أرقام وإحصائيات الفريقان مخاوف وقلق جماهيرهما، نظرا لخسارة كل منهما في الجولة 8 من الدوري السعودي وتراجع المستوى والأداء.

لكن يبدو أن معنويات جماهير الأهلي أفضل من حيث الثقة بالفوز، نظرًا لفشل الاتحاد في تحقيق الفوز على الراقي بالدوري السعودي منذ 2012، عندما كان الدوري السعودي تحت مسمى دوري زين السعودي للمحترفين.

"صدى البلد" يستعرض أكبر نتائج الفوز والخسارة في مواجهات الأهلي والاتحاد بالدوري السعودي في التقرير التالي:

ويعد أكبر نتيجة فوز حققها الاتحاد على الأهلي 3-0، بينما أكبر هزيمة تلقاها أمام الراقي كانت 2-1.

فيما حقق الأهلي أكبر نتيجة فوز على الاتحاد 3-1، وأكبر هزيمة تلقاها كانت 3-1.

ويستقبل الأهلي جاره الاتحاد، غدًا الخميس، في تمام السادسة إلا عشرة دقائق بتوقيت القاهرة، على ملعب "الجوهرة المشعة، ضمن مواجهات الأسبوع التاسع، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.
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