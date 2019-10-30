حتى نهاية نوفمبر.. محافظ السويس يناشد المخالفين التوجه للكهرباء

أعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس عن التوصل لاتفاق مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وقيادات الوزارة على تخفيض قيمة مقايسات الكهرباء بنسبة 50%، للتيسير على أهالى محافظة السويس خاصة مناطق الإسكان التعاونى التى تخدم 20 ألف أسرة .



ودعت محافظة السويس جميع أهالي مناطق السلام 1 ، 2 وحوض الدرس وأي مناطق أخرى بالسويس إلى التوجه فورًا للتعاقد وتركيب العدادات وإدخال الكهرباء بشكل قانوني وذلك حفاظًا علي أرواح أبناء تلك المناطق.



ونوهت المحافظة بفتح باب التعاقد حتى نهاية نوفمبر وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مع الإشارة إلى عدم جواز التصالح بعد ذلك.