داليا مصطفى توجه رسالة لـ إدوارد : المشجع السكر

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها بنشر صورة تجمعها بالفنان إدوارد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" من كواليس مسلسل "حواديت الشانزليزيه" حيث انتهى صناع العمل من التصوير، ومن المقرر أن يبدأ المخرج مرقص عادل عمليات المونتاج والمكساج للعمل.



وعلقت داليا علي الصورة: " المشجع الدائم السكر كله ".



تدور أحداث المسلسل فى 45 حلقة ،حيث يرصد فترة زمنية معينة وهى فترة الخمسينيات لإبراز ملامح الجمال فى تلك الفترة من خلال مناقشة عدد من القضايا خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة والباشوات والفنانين؛ إضافة إلى رصد حالة الشر التى لم يتم تسليط الضوء عليها.



المسلسل بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، إنتاج شركة سينرجى.

