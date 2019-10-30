نجوم الكرة المصرية يساندون محمد محمود بعد الصليبي.. فيديو

وجه عدد من نجوم وأساطير كرة القدم المصرية وعلى رأسهم حسام غالي، نجم مصر والأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة، رسائل مؤثرة وإيجابية لدعم محمد محمود، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي للمرة الثانية في ألمانيا اليوم.



الفيديو يضم حسام غالي وحازم إمام ووليد سليمان وأحمد فتحي وسعد الدين سمير ورمضان صبحي وعدد من نجوم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، يوجهون رسائل دعم لمحمد محمود.



كما ظهر في الفيديو اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لوادي دجلة، والذي تولى تصعيد وتدريب محمد محمود خلال ظهوره الأول في الدوري الممتاز قبل انتقاله للأهلي.